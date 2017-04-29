Количество пользователей Instagram выросла до 700 млн

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Ежемесячная аудитория Instagram достигла 700 млн пользователей, а за четыре месяца их число выросло на 100 млн, передает Report со ссылкой на TechCrunch.

За последние два года аудитория сервиса выросла более чем в два раза.

Представители компании утверждают, что Instagram показал самые высокие темпы прироста за всю историю проекта. За полгода 2016 аудитория выросла на 100 млн.

Отмечают, что основными факторами для роста аудитории стали: развитие раздела с публикациями Stories, прямые трансляции и возможность удалять подписчиков и выключать комментарии.

Теперь аудитория Instagram вдвое превышает количество пользователей Twitter (328 млн по итогам первой четверти 2017 года). Только Instagram Stories используют более 200 млн человек, что больше аудитории сервиса Snapchat (161 млн).