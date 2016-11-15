Количество пользователей Bookmate превысило 11 тыс. человек

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Количество абонентов, использующих представленный компанией Azercell Teleсom в конце ноября прошлого года проект Bookmate, превысило 11 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, приложением уже воспользовались 40 тыс. человек.

Bookmate – это мобильное приложение, созданное для чтения книг на электронных устройствах. Данная услуга предоставляет удобный способ для поиска и чтения произведений на телефоне, планшете или компьютере. Мобильная библиотека Azercell открывает доступ к более чем 600 тыс. наименований.

Отметим, что всего за 15 гяпиков в день пользователи получают доступ не только к зарубежной литературе, но и к большому списку работ азербайджанских авторов, размещенных в мобильной библиотеке Bookmate. Помимо этого, каждый новый абонент, загрузивший приложение Bookmate, получает возможность бесплатного использования сервиса в течение одной недели.