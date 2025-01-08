Количество кибератак на госучреждения Азербайджана сократилось на 10%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила в 2024 году 1 069 индикаторов компрометации (IOC) на государственные учреждения, что на 10,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила в 2024 году 1 069 индикаторов компрометации (IOC) на государственные учреждения, что на 10,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, 550 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В декабре 2024 года было зафиксировано 156 кибератак, что на 56% больше, чем в декабре предыдущего года.

Кроме того, по сети AzStateNet в 2024 году было заблокировано 814,37 млн вредоносных переходов, 4 млн 480 тыс. 400 вредоносных электронных документов через центральную антивирусную систему, установленную у конечных пользователей, и 195 тыс. 82 вредоносных файла через систему защиты Sandbox.