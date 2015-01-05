​Количество электронных услуг в Азербайджане достигло 400

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ За прошлый год в портал "Электронное правительство" интегрировано 114 новых электронных услуг. Тем самым, количество электронных услуг в портале достигло 396, а это на 40% больше по сравнению с итогами прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявили из Информационно-вычислительного центра министерства cвязи и высоких технологий. Таким образом, количество используемых услуг в портале достигло 5,8 млн., а пользователей портала - 1,1 млн. человек. По е-услугам подготовлены около 100 руководств для пользователей, на портале размещены видеоролики для пользователей, где отражены правила пользования этими услугами, административные регламенты по 233 э-услугам.