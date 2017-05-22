Количество DDoS-атак с начала года снизилось

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Первый квартал 2017 ознаменовался традиционным для начала года спадом числа DDoS-атак.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Лаборатории Касперского".

При этом общий вектор развития угрозы подтверждает прогнозы экспертов компании. Несмотря на предсказуемый спад, с января по март этого года было зафиксировано больше DDoS-атак, чем в первом квартале 2016 год.

Системой Kaspersky DDoS Intelligence в первые три месяца 2017 года были зафиксированы атаки по целям, расположенным в 72 странах мира.

Первое место по числу серверов управления ботнетами остается за Южной Кореей, а на второе вышли США. Нидерланды впервые c апреля 2015 года вытеснили из тройки лидеров Китай, который опустился на седьмую позицию. Россия осталась на четвертом месте. Кроме того, из десятки стран с наибольшим числом командных серверов вышли Япония, Украина и Болгария. Вместо них появились Гонконг, Румыния и Германия.

Распределение по операционным системам в этом квартале тоже изменилось. Потеснив ботнеты из устройств Интернета вещей на Linux, на первый план вышли Windows-боты: их доля выросла с 25% в прошлом квартале до 60% в январе-марте 2017.

За отчетный период не было зарегистрировано ни одной атаки с усилением, зато наблюдался рост числа атак с использованием шифрования. Это соответствует прошлогодним прогнозам "Лаборатории Касперского": набирают популярность сложные DDoS-атаки, которые нелегко обнаружить стандартными защитными инструментами.

В целом, начало года было довольно тихим – наибольшее число атак (994) наблюдалось 18 февраля, а рекорд по продолжительности нападения составил всего 120 часов. Это значительно меньше, чем в четвертом квартале 2016 года: тогда самая продолжительная атака длилась 292 часа.