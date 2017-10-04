Количество атак на учетные записи Microsoft возросло

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По мере перехода компаний в облака частота и сложность атак на учетные записи возросла. Количество подверженных атакам облачных аккаунтов Microsoft увеличилось на 300% за год (первый квартал 2016-го - второй квартал 2017 года). Число попыток входа с вредоносных IP-адресов повысилось на 44% (по данным на первый квартал 2017 года).

Как сообщает Report со ссылкой на Microsoft, это следует из отчета Security Intelligence с новейшими данными об актуальных проблемах кибербезопасности.

Более ⅔ входящих атак на сервисы Azure в первом квартале 2017 года поступали с IP-адресов из Китая и США (35,1% и 32,5% соответственно). На третьем месте оказалась Корея, а за ней еще 116 стран и регионов. Злоумышленники могут войти в облачную учетную запись, используя украденные данные пользователя. При этом большинство атак является следствием ненадежных паролей и некорректного управления ими.

Среди наиболее распространенных киберугроз – сайты со скрытой загрузкой, то есть веб-сайты, в коде которых содержится вредоносное ПО. При переходе на них компьютеры с плохо защищенными браузерами могут заразиться вирусом. Не менее опасными являются программы-шифровальщики (ransomware), которые блокируют важные файлы на компьютере и не открывают доступ к ним до тех пор, пока владелец не заплатит определенную сумму. Программы-шифровальщики нарушают работу крупных компаний, парализуют тысячи компьютеров по всему миру. В большей степени они затронули европейские страны: наиболее высокий рейтинг заражения продемонстрировали Чехия, Италия, Венгрия, Испания, Румыния и Хорватия.

Отметим, что новый том отчета Microsoft за первый квартал 2017 года содержит данные о киберугрозах, актуальных более чем для 100 стран и регионов.