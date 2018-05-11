Количество абонентов Nar превысило 2 млн

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Количество абонентов Nar на сегодняшний день составляет 2 072 488.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор компании Гуннар Панкен.

Более того, по его словам, в первом квартале этого года Nar установил 147 станций 4G, 83 из которых приходится на регионы.

"За отчетный период объем пользования мобильным интернетом в Баку увеличился на 88%, в регионах – на 28%. Индекс удовлетворенности клиентов вырос на 6%", - сказал он.