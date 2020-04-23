Apple выпустит Mac с собственным процессором

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

По данным издания, Apple разрабатывает сразу три процессора в рамках проекта Kalamata. Каждый из процессоров основан на чипе A14, который предположительно должен использоваться во флагманских моделях iPhone этого года. Согласно Bloomberg, первым будет 12-ядерный процессор с 8 высокопроизводительными ядрами Firestorm и как минимум 4 энергоэффективными ядрами Icestorm.

Слухи о разработке Apple собственного процессора для Mac ходят как минимум с 2012 года, с тех пор датой выхода первого Mac с новым процессором назывался как 2020-й год, так и 2021-й. Тем не менее пандемия коронавируса может повлиять на планы Apple относительно даты релиза нового продукта.

Собственный процессор Apple даст компании гораздо большую свободу в контроле над производительностью своих устройств, в то время как Intel, процессоры которой использует Apple, гонится за производительностью с каждым новым поколением. Считается, что переход Apple на собственные процессоры позволит снизить затраты на разработку на 40–60%.