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КНР создает масштабную систему коммерческих спутников зондирования

КНР создает масштабную систему коммерческих спутников зондирования Китай активно расширяет крупнейшую национальную орбитальную систему коммерческих спутников радиолокационного дистанционного зондирования Земли Nuwa ("Нюйва").
ИКТ
24 декабря 2024 г. 06:27
КНР создает масштабную систему коммерческих спутников зондирования

Китай активно расширяет крупнейшую национальную орбитальную систему коммерческих спутников радиолокационного дистанционного зондирования Земли Nuwa ("Нюйва").

Как передает Report, об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, группировка включает 12 космических аппаратов PIESAT, количество которых планируется довести до 114. Как указывается, все эти спутники прошли калибровку и успешно передают на Землю данные и изображения высокого разрешения. Согласно официальному плану, в 2025 году их будет более 20.

Отмечается, что система Nuwa уже способна обеспечить глобальное покрытие, включая полярные регионы и экватор. Она позволяет осуществлять зондирование поверхности нашей планеты и получать снимки с разрешением до 1 м через облака и при любой погоде, в том числе во время выпадения осадков.

Для повышения эффективности анализа этих изображений используется технология искусственного интеллекта. Она дает возможность в режиме реального времени с точностью до миллиметра отслеживать деформации на таких объектах, как плотины, следить за оползнями.

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