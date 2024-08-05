КНР будет проводить до 300 космических запусков в год к 2035 году

КНР будет проводить до 300 космических запусков в год к 2035 году

Китай будет проводить от 200 до 300 космических запусков в год к 2035 году.

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