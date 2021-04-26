KLM на европейских рейсах предоставит доступ к бесплатному интернету

К первому кварталу 2022 года авиакомпания хочет завершить установку антенн на Boeing 777

На европейских рейсах авиакомпании KLM появился бесплатный доступ в интернет после того, как авиакомпания начала устанавливать необходимое оборудование на свой среднемагистральный флот из самолетов Boeing 737.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, на данный момент антенна поставлена на одном авиалайнере, а к концу года связь появится еще на 17 Boeing 737.

Для передачи данных KLM будет использовать европейские спутники Viasat.

Для выхода в интернет во время полета пассажирам нужно иметь мобильное устройство, которое поддерживает технологию Wi-Fi.

После присоединения к беспроводной сети можно выбрать один из трех пакетов доступа.

Пакет Messaging является бесплатным, но позволяет использовать только приложения для передачи сообщений Facebook Messenger, WeChat или WhatsApp.

Если выбрать пакеты Surf и Stream, можно просматривать сайты и даже смотреть потоковое видео, однако они являются платными. KLM не обнародовала стоимость услуг, но подобные пакеты на европейских рейсах у партнерской авиакомпании Air France стоили от 3 евро на момент появления в 2018 году. Цена зависела от длительности перелета.

Сейчас KLM также позволяет выходить в интернет на дальнемагистральных рейсах, которые выполняет авиакомпания на самолетах Boeing 787 и Airbus A330.

К первому кварталу 2022 года авиакомпания хочет завершить установку антенн на Boeing 777. После этого весь дальний флот KLM будет иметь оборудование, которое позволит пассажирам в полете выходить в сеть.