Классика киберспорта

Многие виды традиционного спорта существуют уже несколько веков. Так, например история футбола уходит своими корнями в далекое прошлое. Еще в Древнем Китае существовала игра, которая очень напоминала своими правилами привычную нам игру с мячом. Первый же

Многие виды традиционного спорта существуют уже несколько веков. Так, например история футбола уходит своими корнями в далекое прошлое. Еще в Древнем Китае существовала игра, которая очень напоминала своими правилами привычную нам игру с мячом. Первый же официальный свод футбольных правил был составлен в середине 19 века. В наши дни стали появляться новые виды спорта. В частности, спорт перешел с привычных нам спортивных площадок на новую электронную платформу. Современные соревнования по электронным видам спорта проходят в сети Интернет. Это позволяет игрокам из разных стран соревноваться друг с другом в любимых компьютерных играх, не выходя из дома. Хотя, конечно, большинство топовых киберспортивных турниров проводятся на специальных кибер аренах, где лучшие игроки со всего мира сражаются друг с другом за призовые фонды в несколько миллионов долларов. Такие соревнования привлекают внимание большого количества зрителей и освещаются в сети такими порталами, как GG.BET .

Подобно тому, как традиционные виды спорта во многих странах вращаются вокруг футбола, в киберспорте есть дисциплины/игры, которые захватывают внимание миллионов людей. О двух из них стоит упомянуть особо, поскольку они стали своего рода феноменом в мире киберспорта и бьют рекорды популярности.

Лига Легенд

League of Legends, или сокращенно LoL, — это многопользовательская онлайн-игра в жанре боевой арены (MOBA) и, вероятно, одна из самых популярных игр в киберспорте. О масштабах популярности LoL может свидетельствовать тот факт, что во время чемпионата мира количество зрителей игры в пике превышало рекордную цифру в 20 миллионов! Игра была выпущена в 2008 году и с тех пор уже собрала немало наград, а общее число поклонников Лиги Легенд превысило отметку в 100 миллионов человек! LoL — это классическая игра, действие которой происходит в выдуманном мире фентези. В двух словах, идея заключается в том, что жители этой земли начали решать споры в поединках на аренах вместо того, чтобы вести разрушительные войны. В игре принимают участие 2 команды, каждая из которых насчитывает по 5 человек. Каждый из игроков перед началом сражения выбирает себе чемпиона – уникального героя, наделенного особыми характеристиками и умениями. Задача игры сводится к тому, чтобы уничтожить главное вражеское строение на карте, при этом защищая собственные постройки. Несмотря на то, что игра кажется простой, она очень зрелищна и интересна. По этой причине она смогла вырваться в лидеры и стать самой популярной киберспортивной дисциплиной в мире.

Counter Strike

Counter Strike – это шутер от первого лица, ставший легендарным. В этой игре сражаются друг против друга две команды: террористы и группа спецназа. В отличии от большинства известных шутеров, в данной игре обстановка максимально приближена к реальности. События происходят не в выдуманной вселенной, а вполне в повседневной и привычной нам действительности. Модели оружия, баллистика, оформление карт, на которых разворачиваются баталии – все это очень напоминает реальность. CS, как и LoL, чрезвычайно популярна. Согласно статистике, в игру играют более 10 миллионов человек, а крупные соревновательные ивенты собирают колоссальную зрительскую аудиторию еще большей численности.

Киберспорт активно развивается и каждый год появляются новые компьютерные игры, которые претендуют на то, чтобы стать популярными. Однако, CS и LoL навсегда останутся игровой классикой, которая заслужила почетное место в истории киберспорта.