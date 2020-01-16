Китай запустил спутник для сети мобильной связи 5G

Китай вывел на орбиту широкополосный спутник связи при помощи ракеты-носителя на твердом топливе Kuaizhou-1A ("Быстрый челн-1А").

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в 11:02 по пекинскому времени (06:02 мск) в интересах базирующейся в Пекине коммуникационной компании GalaxySpace.

Спутник успешно выведен на низкую околоземную орбиту. В сообщении отмечается, что спутник у данной компании - первый, на нем будет проведено "определенное технологическое тестирование", суть которого не уточняется.

В дальнейшем компания GalaxySpace намерена создать низкоорбитальную группировку спутников для глобальной сети связи пятого поколения (5G).

Ракета Kuaizhou-1A, созданная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), представляет собой сравнительно недорогую коммерческую ракету-носитель, предназначенную, прежде всего, для доставки на низкую орбиту небольших спутников (до 300 кг).