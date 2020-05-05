Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В"

Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.

Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (14.00 по бакинскому времени) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань. После 8 минут и 15 секунд полета миссия была признана успешной.

Миссия примечательна тем, что это не только первый полет для новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", но также и первый испытательный запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля (Crew Spacecraft), в будущем он должен будет доставлять экипаж на орбиту, но испытательный полет – непилотируемый.

Планируется, что ракета-носитель "Чанчжэн-5B" будет использоваться для доставки модулей китайской окололунной космической станции.У Китая уже есть пилотируемые корабли "Шэньчжоу" ("Священный челнок"), однако новые корабли будут крупнее и смогут вмещать не трех, а уже до шести тайкунавтов (принятое в Китае название космонавтов).

С 2003 года Китай запустил в космос шесть пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и две орбитальные станции "Тяньгун". На орбите побывали 11 китайских тайкунавтов.