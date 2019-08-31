Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"

Китай в субботу успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (KZ-1A).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, запуск был осуществлен в 07:41 по местному времени (03:41) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Один из аппаратов - микрогравитационный экспериментальный спутник, название которого не указывается. Второй - спутник "Сяосян-1-07", выполняющий научно-исследовательскую миссию.

Это третий по счету запуск ракеты-носителя серии "Куайчжоу-1А".