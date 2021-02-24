Китайский зонд вышел на опорную орбиту Марса

Беспилотный космический аппарат КНР "Тяньвэнь-1" в среду вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к научным исследованиям.
Как уточняется на его официальной странице в социальной сети WeChat, зонд завершил корректировку траектории в 06:29 по пекинскому времени (02:29 бакинское время). По данным центра, в ближайшие три месяца аппарат будет находиться на высоте от 280 км в перицентре (точка, наиболее приближенная к планете) до 59 тыс. км над поверхностью планеты.
С момента запуска "Тяньвэнь-1" преодолел свыше 470 млн км (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории - эллиптическая, параболическая и гиперболическая). При выходе на марсианскую орбиту с учетом специфики движения он удален от нашей планеты более чем на 212 млн км.
Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.