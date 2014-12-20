Китайский производитель смартфонов Xiaomi может быть оценен более чем в 45 млрд. долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Китайский производитель бюджетных смартфонов Xiaomi может быть оценен более чем в 45 млрд. долларов в рамках нового раунда инвестиций, в котором принимает участие, в том числе, российский инвестфонд DST Global Юрия Мильнера. Об этом сообщила газета "The Wall Street Journal".

По ее данным, Xiaomi ведет переговоры о продаже части своих акций на сумму более 1 млрд. доллара группе инвесторов во главе с инвестиционным фондом All-Stars Investments, которым руководит бывший аналитик американского банка Morgan Stanley Ричард Джи.

Как пишет "The Wall Street Journal", сделка по привлечению новых инвестиций может быть закрыта уже 22 декабря.

В рамках последнего раунда инвестиций, состоявшегося в августе прошлого года, Xiaomi была оценена в 10 млрд. долларов.

Как отмечает газета, при оценке бизнеса в 45 млрд. долларов китайский производитель смартфонов станет одним из самых дорогих технологических стартапов в мире.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что Xiaomi - китайский производитель смартфонов и планшетных компьютеров. Компания была основана предпринимателем Ли Чжуном в 2010 году. В 2011 году Xiaomi представила свой первый смартфон. В отличие от конкурентов, которые обновляют модели примерно раз в полгода, цикл жизни модели у Xiaomi длится до 18 месяцев, что позволяет экономить на издержках. В первой половине этого года Xiaomi продала 26,1 млн. смартфонов, что на 271% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании составила около 5,3 млрд. долларов.