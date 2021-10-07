Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" доставлен к месту запуска

На стартовую площадку китайского космодрома Цзюцюань доставлен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" и ракета-носитель Long March-2 °F Y13 (CZ-2 °F Y13, "Чанчжэн-2-эф уай-13").
Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Программу пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), опубликованную в социальной сети WeChat.
Космодром находится в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
В заявлении говорится, что объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии. Далее последует финальная проверка перед запуском корабля.
Китай не сообщает дату и время пуска.
"Шэньчжоу-13" должен доставить на китайскую космическую станцию трех тайконавтов, среди них будет женщина.