Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" доставлен к месту запуска

На стартовую площадку китайского космодрома Цзюцюань доставлен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" и ракета-носитель Long March-2 °F Y13 (CZ-2 °F Y13, "Чанчжэн-2-эф уай-13").

На стартовую площадку китайского космодрома Цзюцюань доставлен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" и ракета-носитель Long March-2 °F Y13 (CZ-2 °F Y13, "Чанчжэн-2-эф уай-13").

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Программу пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), опубликованную в социальной сети WeChat.

Космодром находится в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

В заявлении говорится, что объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии. Далее последует финальная проверка перед запуском корабля.

Китай не сообщает дату и время пуска.

"Шэньчжоу-13" должен доставить на китайскую космическую станцию трех тайконавтов, среди них будет женщина.