О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайский интернет-гигант бросил вызов Tesla

Китайский интернет-гигант бросил вызов Tesla Местный интернет-гигант Baidu договорился с автопроизводителем Geely о создании автономного подразделения
ИКТ
11 января 2021 г. 17:15
Китайский интернет-гигант бросил вызов Tesla

На китайском рынке электромобилей вскоре появится новый крупный игрок. Местный интернет-гигант Baidu договорился с автопроизводителем Geely о создании автономного подразделения.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, оно станет функционировать как самостоятельная компания. Geely, которая займется производством, получит миноритарную долю. Baidu будет отвечать за программное обеспечение и технологии.

Как отметил глава Baidu Робин Ли, китайский рынок электрокаров — крупнейший в мире, а потребители хотят, чтобы автомобили были более интеллектуальными. Поэтому интернет-гигант собирается бросить вызов нынешним лидерам отрасли и компаниям, которые в настоящее время наращивают продажи или выпускают первые модели. Среди них как местные Nio, Li Auto и Xpeng Motors, сообщившие о резком росте продаж в декабре, так и американская Tesla, у которой год назад открылся завод в Китае.

У Baidu, который владеет крупнейшей в Китае поисковой системой, есть собственное приложение для работы с картами и технология голосового ассистента DuerOS, которые могут быть интегрированы в автомобиль.

Открытие завода в Китае стало для Tesla началом самого прорывного года за всю историю компании. Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, инвесторы поверили в перспективы производителя, и его стоимость взлетела в восемь раз. Глава компании Илон Маск, по данным на начало года, стал самым богатым человеком мира. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

В 2020 году компания продала 120 тысяч автомобилей в Китае. В 2021 году, по оценкам China Passenger Car Association, речь может идти о 280 тысячах, но компании придется столкнуться с конкуренцией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China's Baidu, Geely partner up for smart electric vehicles

Новости партнеров

Самое важное

Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 15:03
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Москву
11 января 2021 г. 12:57
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi