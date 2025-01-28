Китайский ИИ DeepSeek вызвал панику на международных фондовых рынках

Появление новой модели искусственного интеллекта (ИИ) от китайской компании DeepSeek вызвало падение акций японских технологических компаний.

Появление новой разработки искусственного интеллекта (ИИ) от китайской компании DeepSeek вызвало обвал акций японских технологических компаний.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, появление на рынке более дешевого в сравнении с западными конкурентами китайского аналога (ИИ) поставило под сомнение позиции всех ведущих мировых компаний в этой области.

Агентство отмечает, что японские компании оказались в центре внимания, поскольку рынки в Южной Корее, на Тайване и КНР закрыты на ближайшие несколько дней в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Запуск и быстро растущая популярность DeepSeek подтолкнули инвесторов к сбросу акций технологических компаний по всему миру.

Акции Nvidia, которая является одной из крупнейших американских технологических компаний, а также разработчиков графических процессоров и чипов, игравшей передовую роль в развитии технологий ИИ, упали на 17%, убытки составили 593 млрд долларов

Как сообщает Bloomberg, 500 богатейших людей мира потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов в понедельник из-за обвала технологического сектора.

Миллиардеры, чьи состояния связаны с искусственным интеллектом, понесли наибольшие потери: состояние соучредителя Nvidia Дженсена Хуанга сократилось на 20,1 млрд долларов ( 20%), в то время как потери соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона в 22,6 миллиарда долларов были больше в абсолютном выражении, но составили всего 12% его состояния, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Майкл Делл из Dell Inc. потерял 13 миллиардов долларов, а соучредитель Binance Holdings Чанпэн Чжао (CZ) лишился 12,1 млрд долларов.

Генеральный директор OpenAI (американская научно-исследовательская организация, считающейся передовой в области развития ИИ) Сэм Альтман назвал китайский DeepSeek "впечатляющей моделью".

"Очевидно, что мы будем создавать гораздо более совершенные модели, а появление нового конкурента не может не радовать", - цитирует Reuters его слова.

Агентство сообщает, что хотя о китайской компании из города Ханчжоу известно немного, для обучения ИИ использовались не самые мощные по производительности чипы от компании Nvidia, а на его создание потрачено всего $6 млн, это предположительно и подорвало доверие со стороны инвесторов - мощность чипов считалась важнейшей составляющей для обучения ИИ.