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Китайский автогигант запустит собственную спутниковую сеть

Китайский автогигант запустит собственную спутниковую сеть Один из крупнейших автопроизводителей Китая — Geely Holding Group — раскрыл планы по развитию своей спутниковой группировки.
ИКТ
4 февраля 2024 г. 04:05
Китайский автогигант запустит собственную спутниковую сеть

Один из крупнейших автопроизводителей Китая — Geely Holding Group — раскрыл планы по развитию своей спутниковой группировки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании.

В компании уточнили, что запущенные 3 февраля 11 спутников предназначены для обеспечения высокоточной навигации своих беспилотных автомобилей. Помимо этого, орбитальная группировка также будет выполнять другие коммерческие функции, включая обеспечение работы сети бытовой электроники.

Автогигант рассчитывает увеличить орбитальную группировку до 72 аппаратов к 2025 году, а затем постепенно довести созвездие до 240 устройств.

Спутники обладают функциями дистанционного зондирования с использованием искусственного интеллекта, обеспечивая четкие изображения с высоким разрешением на дистанции вплоть до одного метра до объекта.

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