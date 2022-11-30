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Китайские астронавты совершили историческую миссию на орбите

Китайские астронавты совершили историческую миссию на орбите Три китайских астронавта прибыли сегодня на китайскую космическую станцию для первой в истории космонавтики КНР ротации экипажа на орбите.
ИКТ
30 ноября 2022 г. 09:45
Китайские астронавты совершили историческую миссию на орбите

Три китайских астронавта прибыли сегодня на китайскую космическую станцию для первой в истории космонавтики КНР ротации экипажа на орбите.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, космический корабль "Шэньчжоу-15" (Божественное судно) стартовал с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби на северо-западе КНР.

Космический корабль состыковался со станцией через 6 часов после запуска. "Шэньчжоу-14", прибывший в начале июня вернется на Землю через неделю, который установит способность станции временно поддерживать шесть астронавтов, что будет являться еще одним рекордом для космической программы Китая.

Миссия "Шэньчжоу-15" предоставила нации редкий момент для празднования в период недовольства народом Китая жесткими ограничительными мерами, с помощью которых власти пытаются бороться с пандемией.

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Версия на английском языке Chinese astronauts complete historic mission in orbit

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