Китайская ракета вывела на орбиту телекоммуникационный спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7A" (Long March 7A) во вторник вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-3B.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7A" (Long March 7A) во вторник вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-3B.

Как передает Report, об этом сообщила газета People's Daily.

Отмечается, что запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая во вторник вечером.

Согласно данным издания, геостационарный спутник связи Ku-диапазона компании China Satcom успешно вышел на заданную орбиту. Он войдет в орбитальную группировку аналогичных аппаратов. Спутник предназначен для предоставления пользователям услуг телефонной связи, передачи цифровых данных и сигналов теле- и радиостанций.