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Китайская компания запатентовала смартфон с восемью камерами

Китайская компания запатентовала смартфон с восемью камерами В зависимости от режима съемки могут быть задействованы несколько объективов или сразу все сенсоры
ИКТ
11 ноября 2020 г. 19:01
Китайская компания запатентовала смартфон с восемью камерами

На рынке смартфонов скоро появится новое устройство с восемью камерами. Этот гаджет, заявка на патент которого была одобрена в начале октября, был создан усилиями специалистов из китайской компании Lens Technology Co. Ltd.

Как передает Report, об этом сообщило нидерландское издание LetsGoDigital.

Сообщается, что китайский производитель сотрудничает с такими корпорациями, как Apple, Samsung, Huawei и другие. Компания также выпускает дисплеи для часов Apple Watch.

Главная особенность нового смартфона состоит в восьми камерах, расположенных на его задней панели, которые дополняют четыре фотовспышки. Согласно информации LetsGoDigital, основная камера состоит из ультраширокоугольных, широкоугольных и телескопических объективов. В зависимости от режима съемки могут быть задействованы несколько объективов или сразу все сенсоры.

С передней стороны смартфон не имеет вырезов и выемок для фронтальной камеры. Из этого журналисты сделали вывод, что селфи-камера интегрирована в дисплей устройства. LetsGoDigital отмечает, что цель регистрации патента неизвестна, и, возможно, пока это только концепт – прототип реального смартфона, созданный перед непосредственным его производством.

Точные параметры смартфона, дата его поступления в продажу и стоимость пока держатся в секрете.

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