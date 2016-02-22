Китайская Huawei представила свой первый персональный компьютер

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Китайская компания Huawei, занимающаяся производством различных мобильных устройств и оборудования для телекоммуникаций, представила публике свой первый персональный компьютер, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Устройство, представленное на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в испанской Барселоне, получило название Huawei MateBook. Старт продаж начнется в апреле. Цена за новинку составит от 799 евро для европейского рынка и 699 долларов для рынка США. Устройство весит 640 граммов, имеет диагональ 12 дюймов и работает под управлением операционной системы Windows 10.

По данным шанхайского сайта yicai.com, Huawei разрабатывала свой первый персональный компьютер совместно с корпорацией Intel.

Компания Huawei Technologies Co. Ltd была основана в 1987 году. Является одной из крупнейших компаний КНР в сфере телекоммуникаций.