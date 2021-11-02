О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайская Baidu подала заявку на товарный знак metaapp

Китайская Baidu подала заявку на товарный знак metaapp Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp.
ИКТ
2 ноября 2021 г. 16:08
Китайская Baidu подала заявку на товарный знак metaapp

Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это последовало после того, как на прошлой неделе компания Facebook объявила о своем переименовании в Meta.

Как следует из данных Tianyancha — китайской онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях, 29 октября Baidu Online Network Technology Beijing Limited Company подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp. Международная классификация заявки включает услуги, касающиеся веб-сайтов, а также научные инструменты. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения.

Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке China’s Baidu applies for metaapp trademark

Другие новости из категории

Apple резко сократила производство iPad
Apple резко сократила производство iPad
2 ноября 2021 г. 11:26
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
2 ноября 2021 г. 04:45
Curiosity опять нашел органику на Марсе
Curiosity опять нашел органику на Марсе
1 ноября 2021 г. 21:19
У Apple появится новый дорогой гаджет
У Apple появится новый дорогой гаджет
1 ноября 2021 г. 17:42
WhatsApp перестал поддерживать работу приложения на старых смартфонах
WhatsApp перестал поддерживать работу приложения на старых смартфонах
1 ноября 2021 г. 01:20
Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G
Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G
30 октября 2021 г. 06:49
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
30 октября 2021 г. 03:08
У WhatsApp появятся новые функции, упрощающие работу на нескольких устройствах
У WhatsApp появятся новые функции, упрощающие работу на нескольких устройствах
30 октября 2021 г. 00:50
Азеркосмос в сентябре увеличил экспортные доходы в 3 раза
"Азеркосмос" в сентябре увеличил экспортные доходы в 3 раза
29 октября 2021 г. 11:40
Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Баку
ФотоАзербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Баку
29 октября 2021 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi