Китайская Baidu подала заявку на товарный знак metaapp

Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp.

Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это последовало после того, как на прошлой неделе компания Facebook объявила о своем переименовании в Meta.

Как следует из данных Tianyancha — китайской онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях, 29 октября Baidu Online Network Technology Beijing Limited Company подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp. Международная классификация заявки включает услуги, касающиеся веб-сайтов, а также научные инструменты. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения.

Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.