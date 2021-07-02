О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайцы начали массово избавляться от видеокарт

Китайцы начали массово избавляться от видеокарт Видеокарты, задействованные на китайских фермах по добыванию криптовалюты, уже можно встретить на eBay и других торговых площадках
ИКТ
2 июля 2021 г. 12:02
Китайцы начали массово избавляться от видеокарт

Бум продажи компьютерных видеоускорителей начался на вторичном рынке Китая. В последние годы их очень часто использовали не по прямому назначению, а для майнинга криптовалют.

Согласно информации местных СМИ, на рынок выбрасываются оптовые партии.

Как передает Report, об этом сообщает HKEPC Hardware.

Издание пишет о том, что в Сети можно встретить объявления о продаже как маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Причём все они отпускаются по заниженной цене. Сами майнеры объясняют это тем, что власти КНР начали борьбу с распространением криптовалют. К тому же курсы основных цифровых платёжных средств в последнее время упали.

Видеокарты, задействованные на китайских фермах по добыванию криптовалюты, уже можно встретить на eBay и других торговых площадках. Однако, как предупреждают местные СМИ, такое приобретение связано с огромными рисками: видеокарты используются на пределе своих возможностей, что приводит к непредсказуемому остаточному ресурсу. Буквально за несколько месяцев работы на ферме видеокарта теряет ресурса ровно столько, сколько бы обычный геймер использовал в течение четырёх лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
1 июля 2021 г. 14:13
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
30 июня 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi