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Китай запустил спутник наблюдения Земли L-SAR 01B

Китай запустил спутник наблюдения Земли L-SAR 01B Китай вывел на заданную орбиту спутник наблюдения Земли L-SAR 01B, который будет использоваться для мониторинга геологической среды, сейсмической активности и оползней.
ИКТ
27 февраля 2022 г. 10:01
Китай запустил спутник наблюдения Земли L-SAR 01B

Китай вывел на заданную орбиту спутник наблюдения Земли L-SAR 01B, который будет использоваться для мониторинга геологической среды, сейсмической активности и оползней.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 07:44 (03:44 - бакинское время) при помощи ракеты-носителя Long March-4C (CZ-4C, "Чанчжэн-4-Си") с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Нынешний запуск стал 408-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Запуск спутника L-SAR 01A состоялся 26 января этого года. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, он будет использоваться для осуществления геологических проектов, наблюдения за сейсмической активностью, предотвращения последствий стихийных бедствий, а также для нужд лесного хозяйства.

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