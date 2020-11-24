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Китай запустил ракету-носитель для доставки на Землю грунта с Луны

Китай запустил ракету-носитель для доставки на Землю грунта с Луны Китайское национальное космическое управление (CNSA) во вторник осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта.
ИКТ
24 ноября 2020 г. 01:14
Китай запустил ракету-носитель для доставки на Землю грунта с Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) во вторник осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) стартовала в 04:30 по местному времени (00:30 бакинское время) в соответствии с намеченным графиком. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

"Должен отметить, что с каждым очередным запуском "Чанчжэн-5" менялся эмоциональный настрой команды наших конструкторов. Когда состоялся первый вывод этой ракеты-носителя на орбиту, мы очень беспокоились, во второй раз мы уже были поувереннее, однако потерпели неудачу. Тогда проблема носила структурный характер и возникла в процессе доработки двигателя, - объяснил заместитель главы центра управления запуском "Чанчжэн-5" Цюй Игуан. - В течение двух последующих лет мы многое усовершенствовали в конструкции этой ракеты…Можно сказать, что сейчас наши технологии заслуживают абсолютного доверия. Мы полностью уверены в собственных силах, в продукте, который создали".

Он уточнил, что с 2021 года китайские технологии ракет-носителей тяжелого класса в Китае будут особенно актуальны, поскольку страна приступит к строительству собственной орбитальной станции.

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