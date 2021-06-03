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Китай запустил на орбиту метеорологический спутник

Китай запустил на орбиту метеорологический спутник Он будет работать на геостационарной орбите в течение 7 лет
ИКТ
3 июня 2021 г. 09:31
Китай запустил на орбиту метеорологический спутник

На орбиту стартовала китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3В" ("Великий поход -3В") с метеорологическим спутником второго поколения "Фэнъюнь-4В".

Как передает Report, об этом сообщают китайские СМИ.

Запуск был осуществлен в 00:17 3 июня по пекинскому времени (в 20:17 2 июня по бакинскому времени) с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Космический аппарат пополнит орбитальную группировку аналогичных спутников Китая для улучшения возможностей по прогнозу погоды и экологическому мониторингу. Он будет работать на геостационарной орбите высотой 36 тыс. км. в течение 7 лет.

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Версия на английском языке China launches meteorological satellite into orbit

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