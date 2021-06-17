Китай запустил корабль с тремя космонавтами к орбитальной станции

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в четверг запустило пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в четверг запустило пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Цзюцюань.

Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени (05:22 бакинское время) с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации", - заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин. По его словам, китайская станция "должна стать космической научной лабораторией, задача которой - служить на благо всего человечества".

Как уточнил чиновник, для проработки вопросов, касающихся активизации международного сотрудничества по орбитальным проектам, КНР постоянно тесно взаимодействует с ООН.