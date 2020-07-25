Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты "Чанчжэн-4B"

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника,

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая. Через некоторое время все три спутника вышли на заданную орбиту.

Аппарат "Цзыюань-3" (ZY-3) относится к серии разработанных в Китае спутников для стереоскопической съемки, необходимой для геодезической и картографической деятельности. Спутник будет находиться в пользовании министерства природных ресурсов КНР. Спутник "Цзыюань-3" будет работать вместе с ранее выведенными на орбиту двумя спутниками этой же серии и спутником "Гаофэн-7".

Второй аппарат - спутник "Лунсяянь", оборудованный детектором рентгеновского излучения. Третий - "Тяньци-10" станет частью создаваемой Китаем сети спутникового промышленного интернета вещей на низкой околоземной орбите. Планируется, что до конца года группировка спутников "Тяньци" будет насчитывать не менее 12 аппаратов.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 341-я миссия.