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Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10"

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10" Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02".
ИКТ
29 декабря 2022 г. 10:14
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Шиянь-10

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, в 12:43 по пекинскому времени.

По данным корпорации, аппарат был разработан для испытания на орбите новых технологий в сфере мониторинга космической среды.

Этот запуск стал для Китая 64-м по счету и последним в этом году.

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