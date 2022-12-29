Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10"

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02".

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, в 12:43 по пекинскому времени.

По данным корпорации, аппарат был разработан для испытания на орбите новых технологий в сфере мониторинга космической среды.

Этот запуск стал для Китая 64-м по счету и последним в этом году.