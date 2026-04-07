    Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

    ИКТ
    Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

    Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" во вторник вывела на орбиту группу из 18 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки SpaceSail Constellation ("Цяньфань").

    Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.

    Запуск ракеты был осуществлен с коммерческого космодрома на острове Хайнань в 21:32 по пекинскому времени (в 17:32 по Баку).

    Сообщается, что спутники успешно вышли на заданную полярную орбиту.

    Они являются уже седьмой партией спутников, пополнившей орбитальную группировку SpaceSail, предназначенной для предоставления коммерческих услуг широкополосного интернет-соединения. Предполагается, что в перспективе группировка будет насчитывать 12 тыс. аппаратов.

    Космическая программа Китая Чанчжэн-8 Интернет-спутники SpaceSail Constellation КНР

