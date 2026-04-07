Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников
- 07 апреля, 2026
- 20:36
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" во вторник вывела на орбиту группу из 18 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки SpaceSail Constellation ("Цяньфань").
Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.
Запуск ракеты был осуществлен с коммерческого космодрома на острове Хайнань в 21:32 по пекинскому времени (в 17:32 по Баку).
Сообщается, что спутники успешно вышли на заданную полярную орбиту.
Они являются уже седьмой партией спутников, пополнившей орбитальную группировку SpaceSail, предназначенной для предоставления коммерческих услуг широкополосного интернет-соединения. Предполагается, что в перспективе группировка будет насчитывать 12 тыс. аппаратов.
