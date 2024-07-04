Китай выделит Казахстану свыше $13 млн на развитие космической отрасли

Китай выделит Казахстану грант в размере 100 млн юаней (около 13 млн долларов) на развитие космической отрасли республики.

Китай выделит Казахстану грант в размере 100 млн юаней (около 13 млн долларов) на развитие космической отрасли республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана Жаслан Мадиев.

"В первый день саммита ШОС между МЦРИАП и Китайской Народной Республикой были подписаны ряд важных документов. Самый первый и важный - соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между двумя странами. В рамках него мы привлекаем грант (на безвозмездной основе) в размере 100 000 000 юаней для развития космической отрасли нашей страны", - написал Мадиев в Facebook.

Он отметил, что средства позволят на базе казахстанских научных институтов совместно развивать вычислительную астрономию и моделирование в области астрофизических исследований, укреплять научно-техническую инфраструктуру, производить обмен опытом и знаниями, проводить обучение и стажировки на производственных площадках Китая, получить новые компетенции в космической сфере.

Ранее в рамках госвизита председателя КНР Си Цзипьпина в Астану, МЦРИАП и Китайское национальное космическое управление также заключили меморандум о взаимопонимании в деле реализации проекта научной лунной станции.