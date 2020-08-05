Китай в 2021 году намерен запустить два метеорологических спутника

Китай намерен в следующем году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E, FY-3E и Fengyun-4B, FY-4B

Китай намерен в следующем году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E, FY-3E и Fengyun-4B, FY-4B.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, Fengyun-3E пополнит уже развернутую на орбите группировку метеорологических аппаратов и станет пятым в этой серии. Запуск предыдущего спутника Fengyun-3D был осуществлен в ноябре 2017 года.

В сообщении "Синьхуа" отмечается, что новый спутник "позволит повысить точность и эффективность глобального численного прогноза погоды".