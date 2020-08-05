О нас
Report Georgia

Китай в 2021 году намерен запустить два метеорологических спутника

Китай в 2021 году намерен запустить два метеорологических спутника Китай намерен в следующем году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E, FY-3E и Fengyun-4B, FY-4B
ИКТ
5 августа 2020 г. 16:32

Китай намерен в следующем году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E, FY-3E и Fengyun-4B, FY-4B.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, Fengyun-3E пополнит уже развернутую на орбите группировку метеорологических аппаратов и станет пятым в этой серии. Запуск предыдущего спутника Fengyun-3D был осуществлен в ноябре 2017 года.

В сообщении "Синьхуа" отмечается, что новый спутник "позволит повысить точность и эффективность глобального численного прогноза погоды".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06

Последние новости

17:22
В этом году из органов прокуратуры уволены 5 человек, один отстранён Происшествия
17:21
В Азербайджане за нарушение карантинного режима арестованы 45 человек Происшествия
17:04
ФотоВице-премьер Грузии посетила Гардабани В регионе
16:56
Прокуратура предупредила лиц, распространяющих слухи в соцсетях Происшествия
16:45
Парламент утвердил в первом чтении проект уступок безработным Милли Меджлис
16:32
Китай в 2021 году намерен запустить два метеорологических спутника ИКТ
16:28
Папа Римский выразил соболезнования народу Ливана Другие страны
16:27
Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении Милли Меджлис
16:21
Минобразования о начале нового учебного года Наука и образование
16:20
ФотоСтартовал I Общереспубликанский веб-форум в агросфере АПК
16:15
В Азербайджане 193 новых факта заражения Здоровье
16:12
Завтра состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Милли Меджлис
16:12
Председатель TƏBİB обнародовал возрастной диапазон умерших от коронавируса Здоровье
16:09
На грузинском участке Баку-Тбилиси-Карс создан разгрузочный пункт Инфраструктура
16:05
ФотоДва Олимпийских спорткомплекса временно превращены в больницы Здоровье
Вся новостная лента