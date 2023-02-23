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Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-26

Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-26 Китай в четверг успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-26.
ИКТ
23 февраля 2023 г. 17:04
Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-26

Китай в четверг успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-26.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-3B в 19:49 по пекинскому времени с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 463-м для носителей этой серии.

ChinaSat-26 - спутник с высокой пропускной способностью. Он работает в Ка-диапазоне (26,5-40 ГГц) и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в Восточной Азии и Австралии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

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