Китай успешно запустил группу полярно-орбитальных спутников Qianfan

КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan ("Цяньфань" или G60 Polar Group 01).

КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan ("Цяньфань" или G60 Polar Group 01).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 530-й пуск.

Двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Она разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с CASC, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (700 км) до 4 тонн полезного груза (до 5 тонн на низкую околоземную). В отличие от "Чанчжэн-6" (CZ-6), эта ракета имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй - 3,35 м.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.