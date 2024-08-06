О нас

Китай успешно запустил группу полярно-орбитальных спутников Qianfan

Китай успешно запустил группу полярно-орбитальных спутников Qianfan КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan ("Цяньфань" или G60 Polar Group 01).
ИКТ
6 августа 2024 г. 15:00
Китай успешно запустил группу полярно-орбитальных спутников Qianfan

КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan ("Цяньфань" или G60 Polar Group 01).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 530-й пуск.

Двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Она разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с CASC, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (700 км) до 4 тонн полезного груза (до 5 тонн на низкую околоземную). В отличие от "Чанчжэн-6" (CZ-6), эта ракета имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй - 3,35 м.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Швеция и США договорились вместе развивать технологии связи 6G
Швеция и США договорились вместе развивать технологии связи 6G
6 августа 2024 г. 12:23
В OpenAI отказались маркировать созданный с помощью ИИ контент
В OpenAI отказались маркировать созданный с помощью ИИ контент
5 августа 2024 г. 20:29
В Азербайджане госучреждениям передано 46 новых доменов в этом году
В Азербайджане госучреждениям передано 46 новых доменов в этом году
5 августа 2024 г. 17:32
В Азербайджане сократилось число госучреждений, имеющих уязвимости в защите информационных ресурсов
В Азербайджане сократилось число госучреждений, имеющих уязвимости в защите информационных ресурсов
5 августа 2024 г. 16:35
КНР будет проводить до 300 космических запусков в год к 2035 году
КНР будет проводить до 300 космических запусков в год к 2035 году
5 августа 2024 г. 15:18
Кибератаки на госструктуры Азербайджана снизились на 11%
Кибератаки на госструктуры Азербайджана снизились на 11%
5 августа 2024 г. 14:41
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
4 августа 2024 г. 01:52
CATL инвестирует в разработку аккумуляторов для электрических самолетов
CATL инвестирует в разработку аккумуляторов для электрических самолетов
3 августа 2024 г. 17:23
Азербайджан снизил затраты на импорт электроники из Турции на 19%
Азербайджан снизил затраты на импорт электроники из Турции на 19%
3 августа 2024 г. 16:42
Samsung потерял более четверти рынка планшетов Азербайджана
Samsung потерял более четверти рынка планшетов Азербайджана
3 августа 2024 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi