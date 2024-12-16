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Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников

Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников КНР в понедельник осуществила успешный запуск группы коммуникационных спутников.
ИКТ
16 декабря 2024 г. 19:46
Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников

КНР в понедельник осуществила успешный запуск группы коммуникационных спутников.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в соцсети WeChat.

Уточняется, старт ракеты CZ-5B/YZ-2 ("Чанчжэн-5-би/уай-зет-2"), при помощи которой они были выведены на орбиту, был осуществлен в 18:00 по пекинскому времени (14:00 по Баку) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Для носителей типа "Чанчжэн" это 552-я миссия.

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, указанные спутники относятся к первой группе космических аппаратов, из которых планируется сформировать сеть SatNet. Она будет использоваться государственной компаний China Satellite Network Group. Это разработка Пятого научно-исследовательского института CASC.

CZ-5B/YZ-2 - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 5,2 м. Она достигает 53,6 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту (200-400 км) до 25 тонн полезного груза (до 14 тонн на геостационарную переходную орбиту).

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