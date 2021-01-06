Китай пригрозил США контрмерами из-за санкций против разработчиков Alipay

Трамп запретил совершать транзакции с разработчиком приложения платежной системы Alipay финансово-технологической компании Ant Group и семи других похожих китайских программ - CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office

Китайские власти предпримут меры в отношении Соединенных Штатов в ответ на американские санкции против лиц, контролирующих и разрабатывающих приложения ряда платежных систем КНР, в том числе Alipay.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"США злоупотребляют государственной властью, оказывая неоправданное давление на иностранные предприятия, - сообщила она на регулярном брифинге. - Подобные меры, безусловно, отразятся на китайских компаниях, однако пострадают в первую очередь американские потребители. <...> Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты начали действовать на равноправной основе взаимного уважения и <...>, разумеется, предпримем необходимые контрмеры для защиты законных прав предприятий КНР".

По словам Хуа Чуньин, США оказывают давление на коммерческие организации других государств исключительно под предлогом защиты национальной безопасности, однако "продолжают выступать в качестве крупнейшей "хакерской империи". "Соединенные Штаты занимаются тайной прослушкой разговоров как своих граждан, так и представителей других государств, в том числе собственных союзников", - добавила она.

Официальный представитель подчеркнула, что в такой ситуации обвинения и санкции Вашингтона в адрес ключевых лиц, имеющих отношение к китайским платежным системам, "следует считать смехотворными", особенно если учесть "передовой уровень развития американских технологий".

Как сообщил ранее Белый дом, президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платежной системы Alipay финансово-технологической компании Ant Group и семи других похожих китайских программ - CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. По версии главы государства, Пекин использует их "для кражи или получения иным образом данных американцев".