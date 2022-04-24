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Китай планирует защищать Землю от астероидов

Китай планирует защищать Землю от астероидов Заместитель руководителя Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявил, что ведомство в ближайшие несколько лет приступит к реализации проекта по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для Земли.
ИКТ
24 апреля 2022 г. 08:20
Китай планирует защищать Землю от астероидов

Заместитель руководителя Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявил, что ведомство в ближайшие несколько лет приступит к реализации проекта по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для Земли.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты", - отметил У Яньхуа.

По его словам, Китай планирует создать эффективную систему наземного и комического базирования. Она будет оповещать об объектах, которые представляют угрозу планете. Одновременно китайские специалисты планируют развивать технологии, способные предотвратить приближение таких небесных тел.

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