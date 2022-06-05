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Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами

Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами Китай в воскресенье осуществил запуск космического пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР.
ИКТ
5 июня 2022 г. 10:39
Китай осуществил запуск пилотируемого корабля Шэньчжоу-14 с тремя космонавтами

Китай в воскресенье осуществил запуск космического пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени (06:44, бакинское время) при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F").

В экипаж вошли двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян, которая является первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

Как ожидается, тайконавты пробудут на станции около шести месяцев и вернутся на Землю в декабре этого года. Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что экипаж "Шэньчжоу-14" завершит строительство орбитальной станции.

За время их пребывания на орбите к станции будут направлены два лабораторных модуля - "Вэньтянь" (в июле) и "Мэнтянь" (в октябре). Оба модуля оснащены специальным оборудованием для проведения экспериментов и исследований. Кроме того, в модуле "Вэньтянь", как и в основном модуле станции "Тяньхэ", есть три спальных зоны, санитарный узел и кухня, что позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.

"Вэньтянь" также оборудован небольшой роботизированной рукой. Ее вес, длина и грузоподъемность значительно меньше параметров руки-манипулятора, установленной на главном модуле станции. При этом точность ее позиционирования в пять раз выше, что позволит осуществлять более сложные операции.

Среди задач, поставленных перед экипажем "Шэньчжоу-14", наблюдение за сближением, стыковкой и перемещением двух лабораторных модулей с главным модулем станции, завершение установки и ввода в эксплуатацию оборудования внутри и снаружи космической станции, выполнение ежедневных задач по обслуживанию станции, а также осуществление внекорабельных работ и проведение научных экспериментов (запланировано около 100). Кроме того, тайконавты проведут нескольких уроков с орбиты для китайских школьников.

Ближе к концу года будет осуществлен запуск к станции космического грузовика "Тяньчжоу-5" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". В течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

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