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Китай обяжет технологические компании предоставлять данные о кредитах

Китай обяжет технологические компании предоставлять данные о кредитах Эти меры планируют принять для предотвращения чрезмерного объема заимствований и случаев мошенничества
ИКТ
11 января 2021 г. 14:41
Китай обяжет технологические компании предоставлять данные о кредитах

Власти КНР намереваются заставить ряд китайских технологических компаний, включая Ant Group, Tencent и JD.com, предоставлять данные о выданных своим клиентам кредитах.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, эти меры планируют принять для предотвращения чрезмерного объема заимствований и случаев мошенничества. Данные о заемных средствах будут предоставлять государственным кредитным агентствам. Ant Group и Tencent отказались предоставлять агентству комментарии, JD.com и Народный банк Китая (ЦБ) пока не прокомментировали эту информацию.

Финансово-технологическая компания Ant Group, телекоммуникационный гигант Tencent и платформа для интернет-торговли JD.com имеют финансовые сервисы, предоставляющие своим клиентам услуги кредитования.

В последние месяцы власти Китая усилили контроль за рынком и финансовой сферой. В декабре 2020 года Главное государственное управление по регулированию рынка КНР оштрафовало три китайские платформы для электронной торговли - Tmall, JD.com и Vipshop - из-за "ненадлежащего ценового поведения" во время распродаж по случаю так называемого Дня холостяка (11 ноября). Также регулятор оштрафовал в прошлом месяце платформу для интернет-торговли Alibaba и компанию Tencent за нарушение правил информирования о заключении сделок. Кроме того, управление приступило к проведению расследования в Alibaba в связи с подозрением в нарушении ею антимонопольного законодательства.

В начале ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге. Этот листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум 34,5 млрд долларов США.

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