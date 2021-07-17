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Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

Китай обвинили в краже технологий для мирового господства Об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии
ИКТ
17 июля 2021 г. 10:39
Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к "мировому господству".

Как передает Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии.

По его мнению, Пекин собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы.

Он считает, что Поднебесная "крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании".

Против Дункана Смита Пекин ранее ввел санкции из-за заявлений в адрес страны.

Поводом для столь резкого высказывания парламентария стала ситуация с покупкой британской компании Newport Wafer Fab. Это крупнейший среди производителей чипов в Великобритании игрок.

О намерении купить британскую компанию 5 июля сообщила Nexperia. Производство работает в Нидерландах, но принадлежит китайским собственникам. В правительстве Британии сначала анонсировали расследование этой сделки из соображений, связанных с вопросами национальной безопасности. Но позднее отметили, что не планируют вмешиваться в ситуацию.

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