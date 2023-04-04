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Китай лидирует в области разработки инновационных аккумуляторов

Китай лидирует в области разработки инновационных аккумуляторов Компании КНР занимают лидирующие позиции в области разработки инновационных аккумуляторов, которые можно использовать в электромобилях.
ИКТ
4 апреля 2023 г. 05:42
Китай лидирует в области разработки инновационных аккумуляторов

Компании КНР занимают лидирующие позиции в области разработки инновационных аккумуляторов, которые можно использовать в электромобилях.

Как передает Report, об этом сообщила японская газета Nikkei.

По ее данным, в декабре 2022 года китайские компании оформили 5,4 тыс. из 9,8 тыс. патентов в этой области. При этом японские предприятия закрепили за собой лишь 1,1 тыс. патентов, американские - 719, южнокорейские - 595.

Кроме того, компании Китая продемонстрировали особый прогресс в сфере изучения натрий-ионных аккумуляторов, которые рассматриваются как возможная замена доминирующим на рынке литий-ионным аналогам. Ожидается, что стоимость материалов для производства натрий-ионных аккумуляторов будет дешевле на 60%, поскольку в их составе снижена доля редкоземельных металлов. Выпуск этой продукции для электромобилей может начаться в КНР уже в 2023 году, отмечает Nikkei.

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