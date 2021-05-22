О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китай готовит к отправке на орбиту грузовой корабль

Китай готовит к отправке на орбиту грузовой корабль "Тяньчжоу-2" будет состыкован с базовым модулем создаваемой китайской орбитальной станции
ИКТ
22 мая 2021 г. 14:45
Китай готовит к отправке на орбиту грузовой корабль

Китай на следующей неделе собирается отправить на орбиту грузовой корабль "Тяньчжоу-2" для стыковки с базовым модулем создаваемой китайской орбитальной станции.

Как передает Report, об этом сообщило издание Global Times.

Запуск планировалось осуществить еще в четверг, но "из-за технических проблем", по данным Китайского агентства пилотируемой космонавтики (CMSA), он был перенесен.

Старт двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с кораблем будет совершен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Стыковка корабля с основным модулем китайской космической станции "Тяньхэ" должна пройти в автоматическом режиме. Как сообщало Китайское национальное космическое управление (CNSA), 29 апреля тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Предполагается, что уже в июне к станции полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования. Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции. Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
22 мая 2021 г. 07:02
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
21 мая 2021 г. 23:01
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
21 мая 2021 г. 20:40
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
21 мая 2021 г. 16:55
В Гахе неизвестные ранили полицейского из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО
В Гахе неизвестные ранили полицейского из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО
21 мая 2021 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi