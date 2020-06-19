Кыргызстан вводит налог на майнинг криптовалюты

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял законопроект «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», инициированный правительством и разработанный для внедрения налогообложения майнинга.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, правительство надеется, что это позволит увеличить доходы государственного бюджета, а также будет способствовать принципу справедливости налогообложения в Кыргызстане, по которому налогообложение в КР должно быть всеобщим, независимо от вида осуществляемой деятельности.
Как ранее сообщали в правительстве, по предварительным данным, в КР в настоящее время функционирует около 80 000 технических устройств, которые позволяют заниматься майнингом. Таким образом, при загрузке 80 000 устройств ASIC-майнера S9i 24 часа при доходности 5,45 долларов США одно устройство, совокупный доход оценочно составит 436 000 долларов США в день или 30,4 млн сомов (по курсу Национального банка Кыргызской Республики 69,8 сом/1 доллар США).
Доход от деятельности по майнингу криптовалют с 80 000 устройств оценочно составляет ежемесячно 913 млн сомов, а расходы, связанные с их эксплуатацией, - 228 млн сомов в месяц.
При принятии данного законопроекта, поступления доходов от данного вида деятельности при использовании только 80 000 устройств оценочно составят 346,8 млн сомов в год или 28,9 млн сомов в месяц.
В правительстве отмечали, что при внедрении предлагаемого подхода налоговая нагрузка к доходу за год составит 3,1% (346,8 млн сомов / (30,4 млн. сомов в день * 365 дней) * 100% = 3,1%).
Данная налоговая нагрузка примерно соответствует: 2% НсП + 2% НДС (эффект. ставка) + 0,2% налог на прибыль (ставка НП 10% при рентабельности 2%).
В Кыргызстане можно установить два варианта налогообложения майнинга:
Первый вариант – налогообложение полученных доходов, которые практически невозможно установить и сложно администрировать.
Второй вариант – налогообложение расходов при майнинге. Данный вариант требует контроля начисленных сумм за потребление электроэнергии, который легко осуществить.
Поэтому, самым оптимальным вариантом остается только второй вариант – налогообложение начисленных сумм за потребленную электроэнергию при майнинге, сообщали ранее в правительстве.
Кыргызстан вводит налог на майнинг криптовалютыКыргызстан вводит налог на майнинг криптовалюты
Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял законопроект «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», инициированный правительством и разработанный для внедрения налогообложения майнинга.
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