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Киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана

Киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана В 2022 году киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана, что еще больше обострило отношения между Баку и Тегераном.
ИКТ
26 апреля 2023 г. 11:37
Киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана

В 2022 году киберпространство Азербайджана подверглось атакам со стороны Ирана, что еще больше обострило отношения между Баку и Тегераном.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном аналитическом отчете Европейского Союза и Совета Европы "Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане“.

В документе говорится, что в прошлом году власти страны выявили источник 25 кибератак. Выяснилось, что 24 из них были совершены из Ирана, а один - из Нидерландов. Таким образом, вопрос кибербезопасности стал одной из самых серьезных проблем и вызовов национальной безопасности Азербайджана.

"В настоящее время соответствующие структуры страны работают над противодействием потенциальным кибератакам со стороны Ирана, а также Армении и России. В первую очередь, о кибератаках сообщила правящая партия "Ени Азербайджан". В ходе расследования было доказано, что IP-адреса хакеров приходятся на Иран. Месяц спустя появились сообщения о том, что интернет-страницы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и одного телеканала также подверглись атаке иранских хакеров", - отмечается в отчете.

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