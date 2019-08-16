"Trend Micro": Киберпреступники ежедневно крали у своих жертв 1500-8000 долларов

В прошлом году число хакерских атак на мобильный банкинг возросло на 98%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете японской антивирусной компании "Trend Micro", посвященном обзору мобильных угроз в 2018 году.

В докладе отмечается, что банковские трояны на платформе Android ежедневно обворовывали своих жертв на 1500-8000 долларов. В настоящее время 2 млрд пользователей мобильных телефонов получают доступ к своим банковским счетам через мобильные устройства, поэтому киберпреступники используют их в качестве источника заработка денег. "Trend Micro Mobile App Reputation Service" (MARS) в прошлом году выявил 214 323 уникальных мобильных банковских троянов, которые стали вдвое больше по сравнению с 2017 годом.

Согласно исследованию "Trend Micro MARS", мошенничество и шпионаж были совершены посредством аппликаций, относящихся к операционным системам Android. 889 из них были загружены в Google play. Общее число загрузок этих приложений, продвигаемых 54 разработчиками, составило 120 293 120 раз.

Одно из них было загружено 10 миллионов раз. Как правило, подобные программы встречаются среди образовательных, развлекательных и оптимизационных ресурсов. На таких приложениях Google и его партнеры потеряли 10 млн долларов, в то время как годовой заработок мошенников составил 75 млн долларов.

Отметим, что согласно договоренности, достигнутой с японской Trend Micro, электронную безопасность всех госструктур в Азербайджане будут обеспечивать антивирусы этой компании.