Кибермошенники нанимают «белых хакеров» под видом компаний по безопасности

В Bi.Zone ожидают, что «группировка не остановится на достигнутом и скоро атаки начнутся по всему миру»

Известная русскоязычная хакерская группировка FIN7 начала атаковать крупные американские компании под видом легальной организации по кибербезопасности.

Как передает Report, об этом пишет «Коммерсант». Злоумышленники разработали программу-вымогатель, которая маскируется под инструмент для анализа защищенности сетей Windows. Чтобы увеличить охват, FIN7 с прошлого года активно нанимает российских пентестеров («белых хакеров»), выдавая себя за представительства израильского разработчика решений по безопасности Check Point Software Technologies и американского разработчика софта Forcepoint.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, нанятые сотрудники даже не подозревают, что работают на злоумышленников. FIN7, уточняет он, интересуют русские специалисты, поскольку они «самые сильные». В Positive Technologies подтвердили, что кроме кейса FIN7 до 2021 года не наблюдали случаев, когда преступники втягивали в подобные схемы пентестеров. Если жертва пользовалась браузером Google Chrome, при переходе в блог эксплуатировалась уязвимость нулевого дня, и компьютер жертвы оказывался зараженным, пояснили в Positive Technologies. Суть была в том, что на устройствах специалистов по безопасности могла находиться важная для хакеров конфиденциальная информация.

Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев считает, что в данном случае злоумышленники рассчитывают воспользоваться доверчивостью компаний, которые стремятся сэкономить на проведении нормального пентеста, «название известного бренда позволяет им войти в доверие». Во время теста на проникновение или в результате удачного обнаружения брешей в защите специалисты часто получают высокий уровень привилегий для доступа к системе.

FIN7 переключилась на атаки с использованием программ-вымогателей, так как они проще в реализации и могут принести хакерам такую же прибыль, полагает Волошин. В Bi.Zone ожидают, что «группировка не остановится на достигнутом и скоро атаки начнутся по всему миру». В Group-IB подтверждают, что уже известны случаи, где жертвами вредоносных рассылок FIN7 становились и российские компании. Но пока, по словам экспертов, это было только тестирование, а не реальные атаки.